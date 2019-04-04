السعودية اليوم / رئيس هيئة التقويم : رؤية المملكة 2030 تؤكد على الدور المحوري للتدريب في تحقيق مستهدفات التنمية



الرياض 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

برعاية وحضور سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، نظمت الهيئة ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" لقاءً تعريفياً بنشاطات المركز والخدمات التي يقدمها ودوره في تقديم الاعتماد لمعاهد ومراكز التدريب، وذلك بمشاركة العديد من أكاديميات ومعاهد ومراكز التدريب المتخصصة التابعة لبعض الجهات في القطاعين العام والخاص ,بالإضافة إلى مراكز التدريب بالغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح سموه أن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات سابقة نظمها المركز لمختلف جهات التدريب في القطاعين العام والخاص , وذلك لتعزيز التواصل الفعال مع شركاء المركز مما يسهم في الارتقاء بجودة برامج التدريب، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت على أهمية التدريب ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات التنمية مما يحتم على جميع المعنين في هذا القطاع التعاون لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للتدريب ومن أهم الوسائل في هذا الجانب التأكد من أن منشآت التدريب لديها آليات تضمن جودة البرامج التدريبية التي تقدمها ومدى تحقيقها للاحتياجات المختلفة لسوق العمل.

من جانبه قدّم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار عرضاً مفصلا عن مركز "مسار " والخدمات والأنشطة التي يقدمها لمنشآت التدريب ودوره في تقديم الاعتماد، كما تم التطرق للمزايا التي يحققها الاعتماد لمنشآت التدريب.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أنشئ بقرار من مجلس إدارة الهيئة؛ ليكون أداة الهيئة في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها نحو قطاع التدريب في المملكة، ويشمل ذلك تقويم واعتماد الجهات والمؤسسات التدريبية وبرامج التدريب ورخص المدربين ليكون أحد أدوات تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بقطاع التدريب كماً وكيفاً، وزيادة كفاءته في تحسين جودة مخرجات التدريب وتواؤمها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف.

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11:37ت م

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