السعودية اليوم / طلاب بجامعة الملك فهد يفوزون في مسابقات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز الـ 21



الدمام 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

فاز طلاب بقسم هندسة البترول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في عدد من المسابقات الطلابية التي أقيمت ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز الـ 21، الذي أقيم في مملكة البحرين، ويعد أحد أهم الملتقيات العلمية في المنطقة.

وضمت المسابقات الطلابية مسابقة أفضل ورقة بحثية على مستوى الشرق الأوسط، في مستوياتها الثلاثة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، واستطاع الطالب بمرحلة الدكتوراه بقسم هندسة البترول بالجامعة أحمد عبد الحميد محمود، الفوز بالمركز الأول والتأهل للمسابقة الدولية التي ستقام خلال المؤتمر السنوي لجمعية مهندسي البترول في كندا، والذي يعقد في شهر سبتمبر القادم، كما حصل راكان فاضل على المركز الثاني لمرحلة البكالوريوس.

كما أحرز فريق البتروبول من طلاب هندسة البترول بالجامعة المركز الثالث في مسابقة البتروبول، التي تنظمها جمعية مهندسي البترول الدولية، وتأهل الفريق للمسابقة النهائية التي ستقام أيضاً خلال المؤتمر السنوي لجمعية مهندسي البترول بكندا خلال شهر سبتمبر القادم، بحضور 32 فريقاً من جامعات مختلفة علي مستوى العالم.

وأوضح رئيس قسم هندسة البترول الدكتور ظافر الشهري، أن المعرض ضم أكثر من 11000 مشارك، وما يزيد عن 200 شركة عارضة من 25 دولة في مجالات صناعة النفط والغاز، والعارضين الأساسيين لشركات النفط والغاز الوطنية لمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الشركات العملاقة الدولية، وكبار صناعة الخدمات والموردين المتخصصين المستقلين، والموزعين من مختلف أنحاء العالم.

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11:36ت م

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