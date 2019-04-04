السعودية اليوم / الإمارات تعيد تأهيل مركز جراحة العظام في عدن



عدن 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة في هيئة الهلال الأحمر- مشروع إعادة تأهيل " مركز أمراض و جراحة العظام و المفاصل" بمستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة عدن.

وأوضح وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم - خلال تدشين أعمال المشروع في المركز أن هذا المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى خاصة جرحى الحرب.

وأكد باعوم أن دولة الإمارات تبذل جهودًا كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية و دعم الآليات و تزويد المستشفيات بالأدوية و المستلزمات, معربا عن شكره للإمارات لوقفتها المشهودة إلى جانب اليمن وشعبه في هذه المرحلة الصعبة.

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11:20ت م

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