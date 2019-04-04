السعودية اليوم / أمير الجوف يوجه بإنشاء كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز - رحمه الله - للتنمية المستدامة بالمنطقة



سكاكا 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بإنشاء كرسي صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - للتنمية المستدامة بمنطقة الجوف .

أعلن ذلك معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري خلال رعاية سمو أمير منطقة الجوف لحفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور البشري أن الكرسي جاء امتداداً للدعم الذي كان يوليه الأمير نواف بن عبدالعزيز - رحمه الله - للأبحاث والدراسات العلمية فهي أساس الخطط والبرامج الحكومية الناجحة التي تعمل على استمرار تطوير العمل فيها ، كما يعمل الكرسي على نشر ثقافة التنمية المستدامة ودعم أبحاثها والتعريف بها في المجتمع الجوفي، حيث ترتكز الخطة له على البعد الديني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأبان معالي مدير جامعة الجوف أن من الأهداف العامة للكرسي مساعدة الأفراد في خلق جزء تنافسي إبداعي لإيجاد فرص استثمارية نوعية وجديدة ، إضافة إلى توفير فرص مثمرة للجميع من شركات كبرى ومؤسسات ورواد أعمال عبر ربط مخرجات التعليم باحتياج سوق العمل, مضيفاً أن الكرسي سيركز على دعم أبحاث البيئة والغطاء النباتي وأبحاث حماية الحياة الفطرية، ودعم أبحاث الطاقة البديلة والمتجددة والتغير المناخي، إضافة إلى دعم أبحاث المياه والرعاية الصحية، وأبحاث التعليم الإبداعي، وأبحاث التحولات الاجتماعية وتحقيق فرص التنمية المستدامة، وأبحاث العمل التطوعي، وأبحاث المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، والأبحاث المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية بالمنطقة، والأبحاث المتعلقة بالتنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030.

ورفع الدكتور إسماعيل البشري أسمى آيات الشكر والامتنان باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة وأهالي المنطقة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة على مبادرته الكريمة التي تؤكد مدى حرص سموه على البحث العلمي واستثماره في تنمية الجامعة والمنطقة والمساهمة في تنمية الوطن وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة، مؤكداً أن الجامعة سوف تعمل بكل عزيمة على تفعيل الكرسي ووضع خطته وإطلاق برامجه فيما يحقق أهدافه.

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11:20ت م

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