انت الان تتابع تفاصيل خبر "أطباء بلا حدود" تعلق عمل مشفاها بعدن بعد خطف وقتل أحد المرضى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 11:13 صباحاً - أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" تعليق العمل في المستشفى التابع لها في مدينة عدن جنوبي اليمن، بعد خطف مريض من المستشفى وقتله.

وذكرت المنظمة في حسابها على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء: "نحن قلقون من تدهور الوضع الأمني في عدن وعواقبه على أنشطتنا الطبية، وعلى المرضى والموظفين جراء هذه الحوادث".

ولفتت إلى أن المريض اختطف من المستشفى يوم الـ 2 أبريل الجاري، ثم عثر عليه ميتاً.

ولم تكشف المنظمة مزيداً من التفاصيل عن الحادث، أو عن هوية المريض الذي قتل، أو طريقة اختطافه.

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وأطباء بلا حدود هي منظمة مساعدات إنسانية دولية غير حكومية، تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقراً لها.

وتخضع عدن لسيطرة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من تحالف عسكري بقيادة الرياض وأبوظبي.

وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة مليشيا "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015 يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.