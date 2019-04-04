شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيد حكم القتل تعزيراً بحق شرطي سعودي ومواطن..(الأسباب) والان مع التفاصيل

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها نفذت حكم القتل تعزيرًا بحق شرطي سعودي بسبب خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ اليوم إنه ”تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي بسبب خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية“.

وأضافت الوكالة الرسمية أن المتهم قام ”بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة“.

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وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية إن ”قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي، أقدم على خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة، وحيازته في جواليه لمقاطع مخلة بالآداب، ومحادثات مع أشخاص يطلب منهم ممارسة الشذوذ الجنسي مقابل المال“.

وأضاف بيان الداخلية أنه ”بإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة، والإفساد فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه“

كما أعلنت الوكالة ذاتها، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق زيد بن مطلق بن جمل العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك لقتله والده وضربه بيديه وقدميه وبأداة راضة ( عكاز حديدي) على أنحاء متفرقة من جسده وتكرار الضرب مما أدى لوفاته وهو تحت تأثير المسكر، وكذلك تعاطي الحبوب المحظورة.