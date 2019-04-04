السعودية | وزير النقل : مركز المعلومات الوطني مدعاة فخر واعتزاز لكل مواطن ومسؤول سعودي

المناطق - الرياض

أكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة مدعاةٌ فخر واعتزاز لكل مواطن ومسؤول سعودي ، مشيداً بالكفاءات والخبرات التي تقوم على إدارة هذا الصرح الوطني من شباب وشابات الوطن .

جاء ذلك خلال زيارة معاليه أمس للمركز، يرافقه معالي نائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ومعالي مساعد وزير النقل الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب ،و مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد الفوزان، ونائب رئيس هيئة النقل البري فواز السهلي , وعدد من كبار مسؤولي منظومة النقل .

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وعددٌ من قيادات المركز, الذي رحب بمعالي وزير النقل والوفد المرافق ،مستعرضاُ الدور الوطني للمركز وتميزه في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، وأهمية المركز وريادته التقنية في إتاحة حلول وخدمات تقنية لكافة الجهات الحكومية لحماية أمن الوطن وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وللمقيمين وللزائرين.

واطلع معالي وزير النقل والوفد المرافق خلال الزيارة على مركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات، وعلى مركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات لحظية في مجالات عدة أسهمت في إتاحة خيارات متقدمة لصنّاع القرار في كثير من الجهات الحكومية، وعلى منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأنظمة المعلومات الجغرافية, وتسجيل المسافرين, وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني .

وفي ختام الزيارة أشاد معالي وزير النقل بالأثر الإيجابي والكبير لمركز المعلومات الوطني على حياة المواطنين والمقيمين من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية اليومية التي لا تخفى على أحد ،لافتاً الانتباه إلى أن ما تشهده المملكة من تطور واهتمام بالمواطن هي نتاج التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.