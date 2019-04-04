شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يلاحق المتعدي على نقش الشيخ قرناس بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المعلومات المتداولة بوقوع تعدي على نقش الشيخ قرناس في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم. وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي أنه تم إحاطة إمارة المنطقة والجهات الأمنية بمنطقة القصيم بما حدث من تعدي على النقش، وأنها تقوم بدورها حالياً بجمع الأدلة في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يلاحق المتعدي على نقش الشيخ قرناس بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.