شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً برجل أمن في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الرياض، يدعى "قالط العتيبي " لقيامه بخيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة، وحيازته في جواليه لمقاطع مخلة بالآداب، ومحادثات مع أشخاص يطلب منهم ممارسة الشذوذ الجنسي مقابل المال.

وكان المتهم قد أحيل إلى المحكمة الجزائية ، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة، والإفساد فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.