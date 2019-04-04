شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً برجل أمن في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وكان المتهم قد أحيل إلى المحكمة الجزائية ، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة، والإفساد فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
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