شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لشاب قتل والده في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة الرياض لقتله والده.

كشفت التخقيقات اقدام زيد بن مطلق بن جمل العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والده وذلك بضربه بيديه وقدميه وبأداة راضة ( عكاز حديدي) على أنحاء متفرقة من جسده وتكرار الضرب مما أدى لوفاته وهو تحت تأثير المسكر، وكذلك تعاطي الحبوب المحظورة.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل .