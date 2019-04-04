شكرا لقرائتكم إريتريا لتركيا وقطر: كفى تدخلًا وتخريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-04 إريتريا لتركيا وقطر: كفى تدخلًا وتخريبًا متابعات الخليج 365 - متابعة انتقدت الحكومة الإريترية ما وصفته بالأعمال التخريبية التي تنتهجها تركيا ضد أسمرا بدعم وتمويل قطر. Advertisements وأكدت الحكومة الإريترية، في بيان رسمي أوردته وزارة المعلومات الإريترية، على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن التدخلات التركية القطرية تهدف إلى عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي.









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