شكرا لقرائتكم الغبار يضرب تبوك لأكثر من 7 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-04 الغبار يضرب تبوك لأكثر من 7 ساعات متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل تيماء والقليبة تمتد إلى تبوك والأجزاء المجاورة وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.









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