لأول مرة.. المملكة تستثمر في مشاريع زراعية في أستراليا

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس إنها نفذت أول عملية استثمار زراعي في أستراليا.

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وفي إطار الصفقة قامت “سالك” بشراء شركة “بالادجي”، التي تستملك أرضًا زراعية تتجاوز مساحتها 494 ألف فدان في منطقة زراعة القمح بولاية أستراليا الغربية، إلى جانب 40 ألف رأس من أغنام المارينو، بحسب وكالة “رويترز”.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة “سالك” ماثيو جانسن، في بيان بأنها أول عملية استملاك للأرض ننفذها في أستراليا، وكذلك أول استثماراتنا في إنتاج الأغنام.

وتشمل استثمارات سالك الزراعية مزارع وصوامع ومرافئ حبوب في إطار استراتيجية المملكة للأمن الغذائي.