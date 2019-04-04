- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم لأول مرة.. المملكة تستثمر في مشاريع زراعية في أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لأول مرة.. المملكة تستثمر في مشاريع زراعية في أستراليا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس إنها نفذت أول عملية استثمار زراعي في أستراليا.
وفي إطار الصفقة قامت “سالك” بشراء شركة “بالادجي”، التي تستملك أرضًا زراعية تتجاوز مساحتها 494 ألف فدان في منطقة زراعة القمح بولاية أستراليا الغربية، إلى جانب 40 ألف رأس من أغنام المارينو، بحسب وكالة “رويترز”.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة “سالك” ماثيو جانسن، في بيان بأنها أول عملية استملاك للأرض ننفذها في أستراليا، وكذلك أول استثماراتنا في إنتاج الأغنام.
وتشمل استثمارات سالك الزراعية مزارع وصوامع ومرافئ حبوب في إطار استراتيجية المملكة للأمن الغذائي.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. المملكة تستثمر في مشاريع زراعية في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.