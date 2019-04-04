لهذه الأسباب الربيع أخطر الفصول!

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند أن فصل الربيع يعد من أخطر الفصول ممثلًا بعنف وقوة وسرعة التيارات الهابطة من سحب المزن الركامي.

وتابع المسند أن من جهة أخرى يشهد الربيع كثافة البرد، وكبر حجمه، وأخيرًا كثافة العواصف الغبارية بسبب التيارات الهابطة، أو الجبهات الباردة.

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وأضاف المسند أن عادةً وفي شهر أبريل تتدفق الرطوبة الجوية عبر البوابة الجنوبية والجنوبة الغربية للسعودية محمولة بقوة منخفض السودان (البحر الحمر) الحراري، مما يساهم في تشكل الحالات المطرية في حالة تزامنها مع كتل هوائية علوية باردة، وقادمة من الشمال حيث تبدأ مرحلة التلقيح.

الربيع فصل من فصول السنة الأربعة للمناطق المعتدلة يلي الشتاء ويسبق الصيف، وهناك عدة تعاريف للربيع منها التعريف المناخي “نصف فصل” يقع بين الفصل البارد والفصل الحار وتقويمي يختلف باختلاف التقاويم والرزنامات، لكن الاستعمال المحلي للفظ يعتمد على نوعية المناخ والثقافة في المنطقة، عندما يكون الربيع في نصف الأرض الشمالي يكون فصل الخريف في نصف الأرض الجنوبي، والعكس صحيح.