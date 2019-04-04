حساب المواطن يرد على إمكانية زيادة الدعم 1000 ريال

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن إمكانية زيادة قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة ولو بمقدار ألف ريال.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

ولم يتبقَّ سوى أقل من أسبوع واحد فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب متابعات الخليج 365 والمقررة 10 إبريل، والذي يوافق يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

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ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب النظام المتبع، أو يوم قبله أو يوم بعده في حال صادف اليوم العاشر يوم إجازة رسمية.

شروط الأهلية:

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 يشترط، لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.