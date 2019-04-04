الزعاق: رمضان بعد 32 يومًا وعدته 29

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أنه تبقى 32 يومًا على شهر رمضان المبارك، موضحًا أن يوم السبت الموافق 6 أبريل هو غرة شهر شعبان وستكتمل عدته ثلاثين يومًا.

وتابع الزعاق أن يوم الاثنين 6 مايو هو غرة شهر رمضان وعدته 29 يومًا، أما يوم الثلاثاء 4 يونيو فهو أول أيام عيد الفطر المبارك وستكتمل عدة شوال ثلاثين يومًا.

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في سياق متصل، توقع الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون يوم الاثنين 6 مايو المقبل أول أيام رمضان.

وأوضح أن معايير الرؤية الفلكية تشير إلى أن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان، وستقل ساعات الصيام فيه لأول منذ 4 سنوات عن 15 ساعة.

ويثبت شهر رمضان بأمرين أحدهم: رؤية هلال الشهر في ليلة 29 من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وذلك إذا لم يُرَ الهلال لغيم أو نحوه.