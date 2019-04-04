صور.. زوار حد الأبطال في ظهران الجنوب يتفاعلون مع معروضات البرنامج وأهدافه

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - واس

شهد برنامج “حد الأبطال ” المقام ضمن فعاليات الملتقى الثاني “حزم وعزم” الذي نظمه المعهد الثانوي الصناعي والكلية التقنية بظهران الجنوب، بالتعاون مع البلدية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلال الفترة من 25 إلى 27 رجب 1440هـ، حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا من الأهالي والزوار.

وحضي المعرض المصاحب الذي شاركت به عدة قطاعات عسكرية ضمن فعاليات البرنامج إقبالًا متزايدًا من الزوار، وذلك ليتعرف الزائر على التقنيات الحديثة والتجهيزات العسكرية المتطورة، تتنوع بين الأسلحة الثقيلة والخفيفة وبعض الآليات التي تستخدمها القوات السعودية بمختلف قطاعاتها للدفاع عن حدود الوطن ومقدراته.

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وأوضح عميد الكلية التقنية بظهران الجنوب المشرف على البرنامج المهندس معيض آل شائع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المعرض حظي بإعجاب الزوار وشهد إقبالًا كبيرًا من الأسر بصحبة أطفالهم، خاصة ركن القوات المسلحة الذي يضم معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، بالإضافة إلى استقبال طلاب مدارس المحافظة بكافة مراحلهم التعليمية للاطلاع على مكونات المعرض وما يضمه من معلومات ثرية وشروحات يقدمها نخبة من المتخصصين في تلك المجالات، إلى جانب الدورات والمحاضرات المنفذة ضمن برنامج”حد الأبطال”.



وأكد آل شائع أن البرنامج يهدف إلى إبراز الدور الكبير للجهات العسكرية والمدنية وما تقدمه من تضحيات لهذا الوطن, وعرض بعض مما تمتلكه القوات المسلحة من الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة, إضافة إلى توعية المجتمع بالأخطار المحيطة بالوطن ومكتسباته وكيفية مواجهتها والتعامل معها.

