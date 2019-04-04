شكرا لقرائتكم تستمر حتى الـ7.. المدني لأهالي الباحة : احذروا الأمطار والغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-04 تستمر حتى الـ7.. المدني لأهالي الباحة : احذروا الأمطار والغبار متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والمخواة وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.









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