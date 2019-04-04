الان تتابع “برنت” يهبط لأكثر من مستوى 70 دولارا بسبب ارتفاع مخزونات أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

نزلت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية، مع انخفاض خام برنت أكثر عن مستوى 70 دولارا بعد أن أظهرت البيانات في الولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام وإنتاجا عند مستوى قياسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، ثلاثة سنتات، إلى 69.28 دولار للبرميل. وهبط برنت ستة سنتات، يوم أمس الأربعاء بعد أن لامس 69.96 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر حين جرى تداول الخام فوق 70 دولارا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 62.38 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام 12 سنتا في الجلسة السابقة بعد أن بلغت 62.99 دولار لفترة وجيزة، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي.

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وزاد خام القياس العالمي برنت نحو 30% منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 40%. وتلقت الأسعار الدعم من شح الإمدادات العالمية ومؤشرات على ارتفاع الطلب.

وتستفيد أسعار النفط من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مع صعود صافي الواردات. وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات بمقدار 425 ألف برميل.

وزاد إنتاج النفط الأمريكي 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ 12.2 مليون برميل يوميا بعد أن حوم حول 12 و12.1 مليون برميل يوميا منذ فبراير، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.