شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جهات في ورشتي معجم البيانات وتوحيد المصطلحات الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

نظم المركز الوطني للمعلومات بالمجلس الصحي ورشتي عمل حول معجم البيانات الصحية السعودي في الرياض وجدة، بمشاركة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الهلال الأحمر بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص.

وهدفت الورشتان إلى تسليط الضوء على معجم البيانات الصحية الإلكترونية ودوره في توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات وأساليب جمعها، كما تناولتا معايير الصحة الإلكترونية، ومعجم البيانات الصحية وآلية تطويره. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور نهار العازمي، أن المشروع يسهم في بناء بنية تحتية موحدة بين القطاعات، التي تخدم بدورها مشروع الملف الصحي الموحد وبوابة SHIB للتعاملات الإلكترونية. وأشار إلى أن المجلس عمل على تطبيق فكرة معجم البيانات الصحية السعودي (الإصدار الأول) بلغتيه العربية والإنجليزية ونسختين ورقية وإلكترونية كأول مشروع من نوعه على مستوى المملكة. من جانبه، أكد نائب المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر، أنه تم دعم المعجم ببوابة إلكترونية تسمح بالبحث في محتوياته والحصول على نسخة منه.