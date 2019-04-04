شجار «الحافلات» بين وافدين.. وراء اشتباك حافلتي طريق الحرمين

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)أوقفت إدارة مرور جدة سائقي حافلتين مدرسيتين، يمني وصومالي، عرّضا مرتادي طريق الحرمين للخطر صباح أمس الأول (الثلاثاء). وكان السائقان تعمدا مخالفة الأنظمة المرورية وتهديد سلامة شركاء الطريق، وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الحافلتين في سباق جنوني على طريق الحرمين في اتجاه الجنوب قرب حي الكيلو 7، وتبين وفقا لمعلومات "الخليج 365" أن خلافا تفجر بين الثنائي في عرض الطريق وتطور الأمر إلى مزاحمة كل منهما للآخر في عرض الطريق السريع ومحاولة أحدهما قطع الطريق على الآخر ليحدث اصطدام بين الحافلتين وسحب إحداها لمسافة 5 أمتار وهروب سائقها بمركبته، قبل أن يتم ضبطه ورفيقه.
وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وجه بسرعة ضبط الثنائي وإحالتهما لجهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقهما. وفي وقت قصير نجحت فرق تتبع إدارة مرور جدة في ضبط الحافلتين وسائقيهما وتسليمهما لإدارة دوريات الأمن، ثم إلى مركز شرطة الجامعة لاستكمال الإجراءات. وعلمت "الخليج 365" أن أحد السائقين يتبع لمؤسسة خاصة بنقل الطلاب والآخر لأحد القطاعات الخاصة.
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