القنفذة: الاعتداء على مراقب أراضٍ.. بالفأس

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جدة - خالد شويل - إبراهيم المتحمي (القنفذة) أصيب موظف في بلدية القوز بمحافظة القنفذة بجروح إثر اعتداء وقع عليه بفأس ونقل للعلاج بمستشفى جنوب القنفذة. وأوضح المتحدث باسم البلدية خليل الشيخي أن موظف البلدية، الذي يعمل مراقبا للأراضي، كان يؤدي مهماته ضمن لجنة رسمية تتبع التعديات لإزالة إحداثات في قرية المحاسنة، وتعرض إلى اعتداء بفأس من مواطن، وتدخلت القوة الأمنية المرافقة لضبط المعتدي، وإحالته إلى الجهة المختصة. وأضاف المتحدث أن الموظف المصاب نقل إلى المستشفى وخضع للعلاج وغادر إلى منزله بعد استقرار حالته.

أصيب موظف في بلدية القوز بمحافظة القنفذة بجروح إثر اعتداء وقع عليه بفأس ونقل للعلاج بمستشفى جنوب القنفذة. وأوضح المتحدث باسم البلدية خليل الشيخي أن موظف البلدية، الذي يعمل مراقبا للأراضي، كان يؤدي مهماته ضمن لجنة رسمية تتبع التعديات لإزالة إحداثات في قرية المحاسنة، وتعرض إلى اعتداء بفأس من مواطن، وتدخلت القوة الأمنية المرافقة لضبط المعتدي، وإحالته إلى الجهة المختصة. وأضاف المتحدث أن الموظف المصاب نقل إلى المستشفى وخضع للعلاج وغادر إلى منزله بعد استقرار حالته.

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