شكرا لقرائتكم خبر عن «جدة»: استقبال طلبات رخص البسطات الرمضانية إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء استقبال طلبات المواطنين للحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيا في نطاق بلديتي جدة التاريخية والبلد الفرعية، وتستمر حتى الـ18 من شهر شعبان، وذلك عبر خدمة إصدار رخص البسطات الرمضانية على بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة من خلال الرابط: http:/‏/‏shops.jeddah.gov.sa/‏ramadan_booth.

وتتيح التراخيص مزاولة البيع في عدد من الأنشطة المختلفة وفق الاشتراطات المعتمدة، تشمل «المعجنات، التمور، البليلة، الكبدة، الحلويات الشعبية، المأكولات والمشروبات الرمضانية، أجبان مختلفة ومخللات، حلويات العيد، مكسرات، إضافة إلى البخور والعود، الإكسسوار، والحرف اليدوية والتراثية بنطاق التاريخية».

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وفعلت بلدية جدة التاريخية الخطة البديلة لإدارة البسط الرمضانية لهذا العام 1440، إذ ألغت عددا من المواقع التي كانت معتمدة في الخطة السابقة، وشمل ذلك «شارع قابل، العلوي، الشونة، وبرحة نصيف»، فيما أبقت على مواقع «باب مكة، برحة الحسون، باب شريف، ساحة الجفالي، وساحة القطار»، وأضافت موقعين بديلين في «الخاسكية، ومواقف الخاسكية». وسيجري تحديد العدد وفق سعة المواقع المقترحة في الخطة مع الإبقاء على الأنشطة المعتمدة. يأتي هذا نظرا لما تشهده المنطقة التاريخية من مشاريع لتحسين وتطوير المسارات، بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

من جهتها، أتاحت بلدية البلد الفرعية 4 مواقع لنشاط البسطات تشمل حي الكندرة على شارعي عمرو بن العاص بواقع 74 بسطة، ومحمد الأنباري 20 بسطة، وفي باب شريف بشارع الإتقان أتاحت البلدية 37 بسطة، وفي العمّارية بين شارع المطار ومقبرة حواء 20 بسطة، وحدد بلدية البلد يوم الثلاثاء الموافق 25/8/1440 موعدا لتوزيع البسطات بالقرعة بمقر الفرع، يلي ذلك مرحلة إصدار الرخص والتسليم على الطبيعة.

وبينت الأمانة أن إجراءات الحصول على رخص البسطات تتم من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة عملاء الأمانة واستيفاء جميع المستندات المذكورة في متطلبات الخدمة وإكمال الطلب ثم تقديمه، كما حددت الأمانة الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، تشمل رخصتي بسطة مستقلة، وبسطة أمام محل وهي «أن لا يكون المتقدم لطلب الرخصة موظفاً حكومياً، شهادة صحية للمتقدم سارية المفعول للأنشطة الصحية، برنت من الأحوال في حال كانت المتقدمة سيدة «للبسطة المستقلة»، إنشاء حساب مستخدم لبوابة الخدمات الإلكترونية من خلال خدمة تسجيل عملاء الأمانة».