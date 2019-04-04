شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران بالنيابة يشيد ببسالة القوات المرابطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أشاد أمير منطقة نجران بالنيابة الأمير تركي بن هذلول ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية من القطاعات كافة، والمرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن، وردعا لأعداء بلادنا، وكل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقدساتها.

وثمن خلال زيارته أمس مركز العمليات الرئيسي لقوة عبدالعزيز بالحرس الوطني بمنطقة نجران الدعم غير المحدود الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من القيادة، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني.

وفور وصوله قدم عدد من ضباط أركان المعركة إيجازاً عن تشكيلات القوات المرابطة وما تقدمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية، إضافة إلى سير العمليات القتالية واللوجستية لقوات الحرس الوطني.

وأكد قائد قوة عبدالعزيز بالحرس الوطني العميد ركن نايف الحربي أن زيارة الأمير تركي بن هذلول دافع لرفع الروح المعنوية لمنسوبي قوة عبدالعزيز بالحرس الوطني ووحداته المساندة، الذين نالوا شرف المشاركة إلى جانب زملائهم في القوات المسلحة ورجال حرس الحدود، في تأمين حدود الوطن.