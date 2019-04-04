بالأسماء.. “الحرس الوطني” تدعو 35 متقدماً على وظائفها للمراجعة‎

دعت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، 35 متقدماً على وظائفها، والمعلنة أسماؤهم على موقعها الإلكتروني، لمراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 02 /08 /1440هـ إلى يوم الخميس 06 /08/ 1440هـ.

وأكّدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلَن على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد مطابقة ما سُجل على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، حيث لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة. وطلبت “الحرس الوطني” من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة العلمية من الخارج، حيث سيُعتبر عدم المراجعة عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

للاطلاع على أسماء المدعوين للمطابقة