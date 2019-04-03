، السعودية تؤكد حرصها الدائم على حماية الأطفال وخاصة في الحروب والنزاعات ،

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أكدت المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على حماية الأطفال، وخاصةً في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
وقال نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، خلال كلمته في الحدث الذي نظمه مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، بهدف إطلاق حملة المكتب الداعية للعمل على حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع: "إن المملكة تعمل على المستويين الإقليمي والدولي لحماية الأطفال أثناء النزاع المسلح، كما أنها تشارك بفعالية في التحالف الدولي لإعادة دمج الأطفال المحاربين في المجتمع، وتعمل على إعادة تأهيلهم من خلال مراكز متخصصة".
وشدد على أن المملكة ملتزمة بالمبادئ الإنسانية في الحفاظ على الأطفال وحمايتهم أثناء النزاع، وتعمل دائماً على توفير البيئة المناسبة لهم.
وأوضح أن المملكة تشارك بفعالية في جميع المحافل والمناشط والعهود والمواثيق الدولية التي من شأنها حماية الأطفال، مؤكداً دعم المملكة لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.
السعودية تؤكد حرصها الدائم على حماية الأطفال وخاصة في الحروب والنزاعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-03
أكدت المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على حماية الأطفال، وخاصةً في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
وقال نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، خلال كلمته في الحدث الذي نظمه مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، بهدف إطلاق حملة المكتب الداعية للعمل على حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع: "إن المملكة تعمل على المستويين الإقليمي والدولي لحماية الأطفال أثناء النزاع المسلح، كما أنها تشارك بفعالية في التحالف الدولي لإعادة دمج الأطفال المحاربين في المجتمع، وتعمل على إعادة تأهيلهم من خلال مراكز متخصصة".
وشدد على أن المملكة ملتزمة بالمبادئ الإنسانية في الحفاظ على الأطفال وحمايتهم أثناء النزاع، وتعمل دائماً على توفير البيئة المناسبة لهم.
وأوضح أن المملكة تشارك بفعالية في جميع المحافل والمناشط والعهود والمواثيق الدولية التي من شأنها حماية الأطفال، مؤكداً دعم المملكة لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:26 PM
"منزلاوي": المملكة تشارك بفعالية في جميع المحافل والعهود والمواثيق الدولية
أكدت المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على حماية الأطفال، وخاصةً في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
وقال نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، خلال كلمته في الحدث الذي نظمه مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، بهدف إطلاق حملة المكتب الداعية للعمل على حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع: "إن المملكة تعمل على المستويين الإقليمي والدولي لحماية الأطفال أثناء النزاع المسلح، كما أنها تشارك بفعالية في التحالف الدولي لإعادة دمج الأطفال المحاربين في المجتمع، وتعمل على إعادة تأهيلهم من خلال مراكز متخصصة".
وشدد على أن المملكة ملتزمة بالمبادئ الإنسانية في الحفاظ على الأطفال وحمايتهم أثناء النزاع، وتعمل دائماً على توفير البيئة المناسبة لهم.
وأوضح أن المملكة تشارك بفعالية في جميع المحافل والمناشط والعهود والمواثيق الدولية التي من شأنها حماية الأطفال، مؤكداً دعم المملكة لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.
، السعودية تؤكد حرصها الدائم على حماية الأطفال وخاصة في الحروب والنزاعات ،
المصدر : الخليج 365
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