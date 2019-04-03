شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني يُكرِّم الفائزين بمبادرة «فيزيائيو جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبد الله بن أحمد الثقفي، رعى المساعد للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، الحفل الختامي للمبادرة العلمية «فيزيائيو جدة»، بحضور مدير مكتب التعليم بالصفا علي كرات، وعدد من القيادات التعليمية والمشرفين وقادة المدارس، حيث اطلع القحطاني على المشاريع والتجارب الفيزيائية المقدمة من المدارس المشاركة في المرحلة الختامية من المسابقة، وكرَّم المدرسة الفائزة بالمركز الأول، وهي ثانوية الفلاح من مكتب الجنوب، ومدرسة الثغر الثانوية من مكتب النسيم الحاصلة على المركز الثاني، بالإضافة لمدرسة الإخاء الأهلية من مكتب الوسط الحاصلة على المركز الثالث، أما المركز الرابع فكان من نصيب ثانوية النظامية الأهلية من مكتب الشمال، والمركز الخامس حصلت عليه مدرسة عوف بن مالك من مكتب الصفا، وأخيراً مدرسة ٱوس بن حبيب الثانوية من مكتب الشرق التي حققت المركز السادس، كما كرَّم القحطاني المشاركين في إنجاح البرنامج والرعاة.

وأثنى القحطاني على المسابقة ومدى النجاح الكبير الذي حققته خلال السنوات الماضية، وكذلك هذا العام، حيث قال: «تشرفت هذا اليوم نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبد الله الثقفي، بتكريم الطلاب الفائزين بمسابقة «فيزيائيو جدة» في تصفياتها النهائية التي يقيمها مكتب التعليم بالصفا، وتُقام في ثانوية ابن منظور، فكل الشكر والتقدير لمكتب الصفا ولمنسوبي ثانوية ابن منظور، وكل أبنائي المشاركين في المسابقة، ومزيداً من النجاحات.

الجدير بالذكر، أن المبادرة العلمية «فيزيائيو جدة» أول مبادرة علمية تخصصية تُطبَّق على جميع المدارس الثانوية بالمحافظة بنين وبنات، وينظمها ويشرف عليها مكتب التعليم بالصفا، بإشراف مشرف الفيزياء عبدالمحسن الحويصي.

وبدأت المبادرة عام 1433 / 1434هـ على مستوى مدارس مكتب التعليم بالصفا تحت مسمى «فيزيائيو الصفا»، وفي العام 1436 / 1437هـ، صدر توجيه المدير العام للتعليم بتعميمها على جميع مكاتب التعليم في محافظة جدة بنين، واستمرت على نفس النطاق الجغرافي حتى هذا العام 1439 / 1440هـ، حيث صدر توجيه المدير العام للتعليم بتعميمها على جميع مكاتب التعليم بنين وبنات بمحافظة جدة، بالشراكة مع مكتب تعليم الوسط بنات.