شكرا لقرائتكم فيديو.. قرود تهاجم مدرسة بنات في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. قرود تهاجم مدرسة بنات في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
هاجمت مجموعة من القردة مبنى المدرسة 92 الابتدائية لتعليم البنات بحي الفيصلية في محافظة جدة.
وتسبب هجوم القردة في إثارة حالة من الفزع والهلع بين الطالبات ومعلماتهن، وأبدى عدد من أولياء أمور الطالبات تخوفهم من أن تتسبب القرود في إيذاء الطالبات أو تتسبب في انتشار العدوى ونقل الأمراض في المنطقة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر القرود وهي تهاجم مبنى المدرسة بحثًا عن الطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قرود تهاجم مدرسة بنات في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.