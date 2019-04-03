فيديو.. قرود تهاجم مدرسة بنات في جدة

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - جدة

هاجمت مجموعة من القردة مبنى المدرسة 92 الابتدائية لتعليم البنات بحي الفيصلية في محافظة جدة.

وتسبب هجوم القردة في إثارة حالة من الفزع والهلع بين الطالبات ومعلماتهن، وأبدى عدد من أولياء أمور الطالبات تخوفهم من أن تتسبب القرود في إيذاء الطالبات أو تتسبب في انتشار العدوى ونقل الأمراض في المنطقة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر القرود وهي تهاجم مبنى المدرسة بحثًا عن الطعام.