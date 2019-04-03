شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق.. ابتداء من الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-03 الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق.. ابتداء من الغد متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من يوم غد الخميس. Advertisements وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار رعدية، تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم والشرقية والرياض. وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الحالة ستبدأ بمشيئة الله من يوم غد الخميس 4/ 4/ 2019 إلى يوم الأحد المقبل.









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