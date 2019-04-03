شكرا لقرائتكم تحذير من خطورة المعسل.. يرفع الضغط ونبضات القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-03 تحذير من خطورة المعسل.. يرفع الضغط ونبضات القلب متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التدخين والمعسل على الصحة. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن رأس المعسل الواحد يرفع الضغط بمتوسط 12 ملم زئبق، ويرفع نبضات القلب حوالي 14 نبضه/ دقيقة. وأضاف الدكتور النمر أن المعسل يزيد أيضًا نسبة أول أكسيد الكربون بالدم 10 أضعاف.









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