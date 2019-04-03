أسبوع يفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم يتبقَّ سوى أسبوع واحد فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب متابعات الخليج 365 والمقررة 10 إبريل، والذي يوافق يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب النظام المتبع، أو يوم قبله أو يوم بعده في حال صادف اليوم العاشر يوم إجازة رسمية.

شروط الأهلية:

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 يشترط، لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصيل الدفعة الـ16:

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وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع الأحد 10 مارس 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل مستمر:

يذكر أن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 مستمر للحصول على الدعم المستحق للدفعة الـثامنة عشرة .

ويمكن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الموقع الإلكتروني للموقع، من خلال الرابط التالي: هنا.