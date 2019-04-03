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خريطة.. وين ما كنت في الرياض احجز وحدتك السكنية بأسعار منافسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
“وين ما كنت في الرياض احجز وحدتك السكنية بأسعار منافسة “.. بهذه الجملة بشرت وزارة الإسكان بأن هناك مشاريع سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، حرصت على تنوع نماذجها ومساحاتها ومواقعها في أرجاء العاصمة.
وشددت الإسكان على أنها تهدف إلى أن يبقى للأسرة اختيار الوحدة السكنية المناسبة من ضمن المشاريع المتاحة.
ولفتت الإسكان إلى أن الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ويكون اختيار الوحدة عبر الاتصال على الرقم 199090 أو تطبيق سكني أو الموقف الرسمي لسكني.
ونشرت الإسكان خريطة توضح مشاريعها في الرياض، حيث إن اللون “البنفسجي” هو للوحدات المتاحة قريبًا، أما اللون الأخضر فهي الوحدات المتاحة.
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