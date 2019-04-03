حفر وأسفلت مجروف.. طريق الهجرة خطير وأمانة المدينة المنورة غائبة!

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

يعاني أهالي ملل الجنوبي والدوداء بالمدينة المنورة التابعة لمركز الفريش سوء الطريق الرابط بين طريق المدينة المنورة – ينبع وطريق المدينة المنورة – مكة المكرمة (الهجرة)، موضحين أنهم يتجرعون يوميًا مرارة وسوء ذلك الخط الذي أصبح خطرًا على سياراتهم فضلًا عن أرواحهم.

وقال الأهالي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“ إنهم يعانون من تردي خدمات البلدية في صيانة الطريق، كما أن هذه المعاناة ازدادت بعد هطول الأمطار.

وأضاف الأهالي أن طريق ملل الجنوبي والدوداء سيئ جدًا وخطير وتوجد به حفر كبيرة وتم ردمها بالتراب والحجر من قبل مقاول كان يعمل صبات على جانبي الطريق في أماكن الأودية ولسوء التنفيذ وخلال أسبوع من عمل هذه الصبات هطلت الأمطار وجرفتها السيول، ليتم ردم التراب مكان الصبات، بالإضافة إلى عدم مسح جانبي الطريق ووجود حفر خطرة تعرض العابرين للخطر.

وتشكل الحفر خطورة كبيرة على مرتادي الطريق حيث وقع يوم الثلاثاء الماضي حادث انقلاب في تلك الأماكن التي يشكو الأهالي منها.

Advertisements

وطريق ملل الجنوبي والدوداء التابع لبلدية الفريش وأمانة منطقة المدينة المنورة هو طريق يربط بين طريق المدينة المنورة -ينبع وطريق المدينة المنورة -مكة المكرمة (الهجرة).

وأضاف الأهالي أنهم يعانون عدة مشاكل خاصة بعد هطول الأمطار، وهي تكسير جانبي الطريق وجرف الأسفلت حيث أصبحت بعض المناطق ضيقة جدًا في الطريق مع كثرة الحفريات.

وذكروا أن الطريق أصبح ملجأ لهروب الكثير من الشاحنات عن الميزان وعبور طريق ملل الجنوبي.

وأكد الأهالي أنه تم مخاطبة أمانة المدينة المنورة عدة مرات ولم يتم التجاوب معهم، فيما وضعوا العديد من الحواجز على الأماكن الأكثر خطورة على الطريق بعد تزايد خطورته.

وناشد الأهالي عبر “متابعات الخليج 365” المسؤولين بإيجاد حلول سريعة لهذا الطريق لأنهم لا يسمعون إلا وعودًا فقط لا غير دون تنفيذ لها على أرض الواقع وحل مشكلاتهم من قبل الجهات المختصة في بلدية الفريش وأمانة المدينة المنورة ووزارة النقل.