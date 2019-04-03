الان تتابع الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس، الموافق 2019/04/04 في المملكة.
وقالت إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف، الرياض، الشرقية.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران، الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.
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