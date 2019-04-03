الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس، الموافق 2019/04/04 في المملكة.

وقالت إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف، الرياض، الشرقية.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران، الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.