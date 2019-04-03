شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ3 مُفحطين في زفة عرس بالقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

قبضت دوريات المرور في محافظة القريات على 3 مفحطين خلال استعراضهما القيادة والتهور أثناء زفة عرس، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يُوثِّق تفحيطهم وتهورهم في أحد الطرقات.

وعلى الفور، وضعت إدارة مرور المحافظة خطة محكمة بقيادة وتوجيهات مدير مرور القريات العميد عبدالعزيز الشمري، أطاحت خلالها بالمفحطين المتهورين في أقل من 12 ساعة، وجرى إحالتهم إلى الهيئة للفصل في المخالفات المرورية وتطبيق النظام بحقهم.