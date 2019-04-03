«التعليم»: افتتاح الفصل الصيفي في الثانويات

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جدة - خالد شويل - محمد السريعي (بيشة) وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصي، تعميما لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية بافتتاح الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي، في المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية وفق ضوابط محددة. وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصي، تعميما لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية بافتتاح الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي، في المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية وفق ضوابط محددة. واشتمل التعميم على استمارتين، واحدة لطلب ترشيح العمل بالفصل الصيفي والأخرى للمفاضلة بين الراغبين للعمل بالفصل الصيفي. وأوضح مساعد مدير تعليم بيشة رئيس اللجنة المركزية للفصل الصيفي خالد الغامدي، أن إدارتهم وجهت عموم المدارس الثانوية لإبلاغ منسوبيهم الراغبين بالعمل في الفصل الصيفي من «مشرفين تربويين، وقادة مدارس، وكلاء مدارس مرشدي طلاب ومعلمين وإداريين ومسجلي معلومات ومحضري مختبرات وحراس ومستخدمين»، بتعبئة استمارة الترشيح وتقديمها لمكتب التعليم التابعة له مدرسة المرشح، مضيفا أن آخر موعد لرفع أوراق المرشحين لإدارة الإشراف التربوي من قِبل مكاتب التعليم هو نهاية دوام يوم الخميس القادم.



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