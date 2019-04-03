الرياديون الصغار.. برنامج يقود أطفال مكة للذكاء الاصطناعي والابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت رئيسة برنامج (الرياديون الصغار) رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة، رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية الدكتورة أحلام خوندنة اتفاقية مع وادي مكة للتقنية لاستضافة أعمال البرنامج الذي يأتي ضمن أعمال تمكين المرأة وإشرافها بشكل مباشر على الأعمال الابتكارية والريادية والذكاء الاصطناعي في المملكة.

وكانت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بدأت مع شركة وادي مكة للتقنية باستهداف الفئات العمرية بين 8 و15 عاما لصقل مهاراتهم الريادية والابتكارية وتحويلها إلى واقع ملموس منذ وقت مبكر، بهدف نشر ثقافة الابتكار وتعزيزها في نفوس الطلاب منذ مراحلهم السنية الأولى.

وجهز وادي مكة للتقنية قاعة مخصصة لاستقبال طلاب برنامج الرياديون الصغار تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم مدعمة بشاشات للعرض، وعدد من المرافق بعضها للأجهزة الحاسوبية والطابعات وأدوات تقنية تحول الابتكارات الذكية إلى أجهزة واقعية محسوسة.

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وأوضحت مديرة شركة الرياديون الصغار الدكتورة أحلام خوندنة أن المبادرة تأتي لبناء أجيال من الأطفال الرياديين القادرين على استثمار مميز للموارد المالية والبشرية بناء على الدراسات العلمية عن طريق برنامج تدريبي وتربوي لتنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التراكمية المتزامنة مع عمر الطفل.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل وفق استراتيجية تعزيز التفكير والمهارات الأصلية لتعلم فنون الابتكار بتوازن وتناسب مدروس منهجيا، ومفيد معرفيا، وممتع سمعيا وبصريا، ليتم من خلاله تقديم الطفل كأنموذج ريادي، وليكون المبتكر الصغير اللبنة الأولى للمستقبل.

ويهدف البرنامج بحسب خوندنة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في أبعادها الابتكارية والريادية لخلق جيل واع من الأطفال الرياديين والمبتكرين الصغار، والذين يمكنهم تفهم معنى الاقتصاد وإقامة المشاريع الصغيرة، إضافة إلى ترسيخ المعلومات والمهارات الأساسية لريادة الأعمال إلى جانب المعرفة بحقوقهم ومسؤولياتهم لتمكينهم من الاستخدام الأفضل للموارد المالية والبشرية ليصبحوا فاعلين في مجتمعاتهم.

ويتم من خلال برامج الرياديون الصغار تنمية شخصيات الأطفال وصقلها بغرس قيمة العمل في نفوسهم، إضافة إلى تنمية مهارات التفكير الابتكاري لديهم، وتثقيفهم بأساسيات ريادة الأعمال، وإكسابهم القدرة المالية لإدارة النفقات والدخل المالي، وسبل الاستثمار الذكي.

وينمي البرنامج في نفوس الصغار أهمية المسؤولية الاجتماعية، كما ينمي لديهم مهارات القيادة، وتحويل أفكارهم إلى حقائق ملموسة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية تحاكي العالم الحقيقي للأعمال، إضافة إلى تنمية القيم الإسلامية لديهم في العمل التجاري، وغرس قيمة العمل في مكة المكرمة وأهميته في دعم اقتصاد الحج والعمرة.