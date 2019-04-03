نظام ذكي لدعم اتخاذ القرارات في جامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أطلق مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان أمس الأول نظام دعم اتخاذ القرار، وهو نظام ذكي يؤمن أفضل التدابير المساعدة في اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة.

وأكد مدير الجامعة على أهمية إطلاق النظام الجديد بالنسبة لإدارة الجامعة في اتخاذ القرارات وتسيير العمل الجامعي اليومي على جميع المستويات، ابتداء من القرارات بالمستوى الدراسي وصولا إلى الميزانية والتخطيط الاستراتيجي، بناء على معلومات وبيانات دقيقة.

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وأوضح أن إنجاز بناء نظام لدعم اتخاذ القرار متكامل العناصر يمثل تحديا كبيرا نجحت جامعة الطائف في اجتيازه، مشيرا إلى صعوبة إنجاز الخطوات اللازمة لذلك بشكل متكامل، التي تتطلب جمع البيانات وتنظيمها وحصر نقاط الإدخال والتحديث وغير ذلك من الخطوات والإجراءات، منوها بأن العمل لن يكون كالسابق، بسبب ما يوفره النظام الذكي من معلومات وبيانات وإحصاءات عن العمل في الجامعة في ظل سهولة الوصول إليها.

من جانبه استعرض وكيل الجامعة المكلف الدكتور تركي المنصوري الجهود التي بذلت لبناء النظام، مبينا أنه جاء محصلة للتعاون بين إدارة التخطيط الاستراتيجي والمعلومات، وعمادات تقنية المعلومات، والقبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والكليات، والإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، عادا إياه ثمرة للتعاون بين جميع الجهات.

وقال عميد التطوير الجامعي الدكتور عوض الجعيد إن النظام يعد نظاما ذكيا للأعمال، وتندرج تحته مجموعة من التطبيقات والأدوات التي تيسر الوصول للبيانات عن العمل الجامعي وتحليلها لاستخراج معلومات تهدف إلى تحسين عملية اتخاذ القرار ورفع أداء الجامعة للحد الأقصى، ويوفر تحليلات مرئية سهلة ومرنة من خلال الرسومات البيانية والجداول.

ويهدف النظام لتسهيل الوصول للبيانات المراد تحليلها، وتقليل زمن استرجاع البيانات، ومساعدة متخذي القرار، ومد المستخدمين بهيكل بيانات محللة جاهزة للاستخدام، وفي صورة توافق احتياجاتهم.