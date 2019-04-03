تنظيم برنامج سعودي ياباني لتدريب مطوري الألعاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برنامجا تدريبيا في اليابان لمطوري ألعاب الفيديو من الكفاءات السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، وشركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة مسك الخيرية.

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وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي جاء تفعيلا لمذكرة التفاهم بين الهيئة ومركز التعاون الياباني التي تشتمل على تبادل التقنيات المتقدمة والمعرفة الفنية في مجالات التعاون المشترك، إلى جانب تدريب وتطوير الموارد البشرية، في إطار السعي لتحقيق أهداف الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 التي تدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع عبر تعزيز التكامل بينهما من خلال المشاريع والمبادرات النوعية.

وأضافت أن البرنامج تضمن محاضرات عن مهارات تخطيط وتصميم الألعاب التي قدمتها مجموعة من الخبراء وصانعي الألعاب، إضافة إلى محاضرين من كلية نيبون للهندسة، ومن ثم التطبيق العملي لهذه المهارات، وأخيرا التعرف على تخطيط اللعبة اليابانية من خلال زيارة عدد من شركات الألعاب.

وأشارت الهيئة إلى أن أسبوعين فقط كانا كفيلين بتعلم المبدعين السعوديين مفهوم اللعبة الأساسي وتصميمها وكيفية تطويرها، وشكلوا مع الطلاب اليابانيين فرقا لإنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام محرك البرمجيات.