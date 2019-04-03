وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم 7 وزراء يبدأ زيارة رسمية للعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم (7) وزراء، والعشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة اليوم زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.

وكان في استقبال الوفد بمطار بغداد الدولي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العراقيين.

ويضم الوفد الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

كما يضم الوفد الذي يعد أكبر وأبرز وفد سعودي يزور العراق منذ سنوات، ممثلين عن عدد من الوزارات والمصالح العامة وكبريات الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات، فضلا عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والثقافية.

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وتعقد خلال الزيارة اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي التي يرأس جانب المملكة فيها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فيما يرأس الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان.

ويتركز جدول أعمال الدورة الثانية حول تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية.

وسيوقع الجانبان على هامش الاجتماعات عددا من مذكرات التفاهم التي تؤطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة برئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، ودولة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

يذكر أن الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي العراقي كان قد عقد في الرياض في أكتوبر 2017، برعاية ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.