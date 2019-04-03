، الانضباط تجدد إيقاف لاعب الاتفاق حسين سيد 4 مباريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطيين طالت لاعباً من فريق الاتفاق وآخر من نادي أحد وجاءت على النحو التالي:
إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، تخصم منها مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) ريال لقيامه بالاعتراض على قرار حكم مباراة فريقه أمام النصر من خلال ارتكاب أفعال عدوانية تجاهه، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.
وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي قررت الأسبوع الماضي نقض قرار إيقاف اللاعب الابتدائي وإرجاع ملف القضية إلى لجنة الانضباط والأخلاق.
كما أوقفت اللجنة لاعب نادي أحد ماجد هزازي مباراة واحدة وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لقيامه عند الدقيقة (86) من مباراة فريقه ونادي الشباب باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس بشكل عرض سلامة الأخير للخطر، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.
الانضباط تجدد إيقاف لاعب الاتفاق حسين سيد 4 مبارياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-03
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطيين طالت لاعباً من فريق الاتفاق وآخر من نادي أحد وجاءت على النحو التالي:
إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، تخصم منها مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) ريال لقيامه بالاعتراض على قرار حكم مباراة فريقه أمام النصر من خلال ارتكاب أفعال عدوانية تجاهه، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.
وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي قررت الأسبوع الماضي نقض قرار إيقاف اللاعب الابتدائي وإرجاع ملف القضية إلى لجنة الانضباط والأخلاق.
كما أوقفت اللجنة لاعب نادي أحد ماجد هزازي مباراة واحدة وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لقيامه عند الدقيقة (86) من مباراة فريقه ونادي الشباب باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس بشكل عرض سلامة الأخير للخطر، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:54 PM
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطيين طالت لاعباً من فريق الاتفاق وآخر من نادي أحد وجاءت على النحو التالي:
إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، تخصم منها مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) ريال لقيامه بالاعتراض على قرار حكم مباراة فريقه أمام النصر من خلال ارتكاب أفعال عدوانية تجاهه، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.
وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي قررت الأسبوع الماضي نقض قرار إيقاف اللاعب الابتدائي وإرجاع ملف القضية إلى لجنة الانضباط والأخلاق.
كما أوقفت اللجنة لاعب نادي أحد ماجد هزازي مباراة واحدة وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لقيامه عند الدقيقة (86) من مباراة فريقه ونادي الشباب باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس بشكل عرض سلامة الأخير للخطر، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.
، الانضباط تجدد إيقاف لاعب الاتفاق حسين سيد 4 مباريات ،
المصدر : الخليج 365
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