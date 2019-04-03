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أفاد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي اليوم (الأربعاء) بأن الإمارات ستجري فحوصات مستقلة لأية تعديلات في طائرات بوينج من طراز 737 ماكس قبل السماح للطائرات الممنوعة من التحليق باستئناف الطيران في مجالها الجوي.
وقال "السويدي" خلال مؤتمر لقطاع الطيران في أبوظبي: "استنادًا إلى خطتهم للإصلاح سنفحص هذا الطراز من الطائرات على نحو مستقل، وقد نتعاون مع كيانات أخرى في أوروبا، وبناء عليه إذا شعرنا بارتياح فسوف نتخذ قرارًا بشأن رفع الحظر على التحليق"، وفقًا لـ" لرويترز".
ومُنعت طائرات ماكس من التحليق في أماكن كثيرة في العالم منذ الشهر الماضي؛ وذلك في أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال خمسة أشهر؛ وهو ما أودى بحياة 346 شخصًا.
وذكرت "بوينج" أنه من المتوقع طرح تحديث برمجيات خلال أسابيع لمنع تشغيل نظام التوقف المفاجئ بسبب بيانات خاطئة. ويخضع هذا الأمرلتدقيق بعد تحطم الطائرتين.
بعد حظر تحليقها.. الإمارات تتخذ إجراء مصيريًّا حيال "بوينج 737 ماكس"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-03
أفاد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي اليوم (الأربعاء) بأن الإمارات ستجري فحوصات مستقلة لأية تعديلات في طائرات بوينج من طراز 737 ماكس قبل السماح للطائرات الممنوعة من التحليق باستئناف الطيران في مجالها الجوي.
وقال "السويدي" خلال مؤتمر لقطاع الطيران في أبوظبي: "استنادًا إلى خطتهم للإصلاح سنفحص هذا الطراز من الطائرات على نحو مستقل، وقد نتعاون مع كيانات أخرى في أوروبا، وبناء عليه إذا شعرنا بارتياح فسوف نتخذ قرارًا بشأن رفع الحظر على التحليق"، وفقًا لـ" لرويترز".
ومُنعت طائرات ماكس من التحليق في أماكن كثيرة في العالم منذ الشهر الماضي؛ وذلك في أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال خمسة أشهر؛ وهو ما أودى بحياة 346 شخصًا.
وذكرت "بوينج" أنه من المتوقع طرح تحديث برمجيات خلال أسابيع لمنع تشغيل نظام التوقف المفاجئ بسبب بيانات خاطئة. ويخضع هذا الأمرلتدقيق بعد تحطم الطائرتين.
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:42 PM
ستتعاون مع كيانات في أوروبا
أفاد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي اليوم (الأربعاء) بأن الإمارات ستجري فحوصات مستقلة لأية تعديلات في طائرات بوينج من طراز 737 ماكس قبل السماح للطائرات الممنوعة من التحليق باستئناف الطيران في مجالها الجوي.
وقال "السويدي" خلال مؤتمر لقطاع الطيران في أبوظبي: "استنادًا إلى خطتهم للإصلاح سنفحص هذا الطراز من الطائرات على نحو مستقل، وقد نتعاون مع كيانات أخرى في أوروبا، وبناء عليه إذا شعرنا بارتياح فسوف نتخذ قرارًا بشأن رفع الحظر على التحليق"، وفقًا لـ" لرويترز".
ومُنعت طائرات ماكس من التحليق في أماكن كثيرة في العالم منذ الشهر الماضي؛ وذلك في أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال خمسة أشهر؛ وهو ما أودى بحياة 346 شخصًا.
وذكرت "بوينج" أنه من المتوقع طرح تحديث برمجيات خلال أسابيع لمنع تشغيل نظام التوقف المفاجئ بسبب بيانات خاطئة. ويخضع هذا الأمرلتدقيق بعد تحطم الطائرتين.
، بعد حظر تحليقها.. الإمارات تتخذ إجراء مصيريًّا حيال "بوينج 737 ماكس" ،
المصدر : الخليج 365
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