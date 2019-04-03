صور للسياج الحديدي الذي يجري تنفيذه بسطح المسجد الحرام

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الصور للسياج الحديدي المؤقت لسطح المسجد الحرام الذي يجري تركيبه حالياً؛ لحماية المصلين بالسطح وخاصة الأطفال. وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس إن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تنفذها الرئاسة بدقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية حرصاً على عدم تعرض أي من الزوار والحجاج والمعتمرين لأي مكروه.

ويجري تنفيذ السور بطول 500م وبارتفاع 3.23 متر، على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف شهر شعبان المقبل.

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