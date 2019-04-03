أمراء ومسؤولون يشاركون في مأدبة غداء ملك البحرين لخادم الحرمين

عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جلسة مباحثات في قصر الضيافة بالبحرين، تمَّ خلالها استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

وأقام ملك البحرين مأدبة غداء تكريمًا لخادم الحرمين الشريفين، حضرها الأمير خالد بن فهد بن خالدٍ، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

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كما حضرها الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة.

وحضرها أيضًا، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، مستشار خادم الحرمين، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان خادم الحرمين قد صافح لدى وصوله البحرين أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين، كما صافح ملك البحرين، أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوفد المرافق لخادم الحرمين.