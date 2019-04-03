خادم الحرمين لملك البحرين: علاقاتنا تاريخية وأواصرنا أخوية

بعد زيارةٍ للمنامة استغرقت عدة ساعات..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، ببرقية شكر لملك البحرين الملك حمد بن عيسى إثر مغادرته المنامة، وقال خادم الحرمين، مخاطبًا ملك البحرين: «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. جلالة الملك.. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.. نسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».
وعقد خادم الحرمين وملك البحرين في وقتٍ سابق من اليوم، جلسة مباحثات في قصر الضيافة بالمنامة، تمَّ خلالها استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات، وأقام الملك حمد، مأدبة غداء تكريمًا لخادم الحرمين الشريفين، حضرها الأمير خالد بن فهد، والأمير منصور بن سعود، والأمير طلال بن سعود، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.
كما حضرها الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة.
وحضرها أيضًا، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، مستشار خادم الحرمين، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.
وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادمًا من المنطقة الشرقية، كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
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