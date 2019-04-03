في يومه الثالث.. فعاليات «نور» تواصل نشر الثقافة والفنون بالرياض

شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان «نور للثقافة والفنون»، الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء، في مقر النادي بالرياض، إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

وقُدمت خلال هذا اليوم، عدد من الفعاليات عبر الأجنحة المشاركة على المسطح الأخضر، وكذلك جناح جمهورية الصين الحاضر بثقافة «التنين»، حيث استمتع الزوار بندوة حول الفلسفة والأدب في المسرح الرئيس، وكذلك جلسة «نور السمر» عن التراث.

ويجد الزائر لأرض المهرجان استمتاعًا أثناء سيره في «شارع الفن»، بالمعروضات واللوحات الحائطية، التي أطلق رساموها عنان خيالهم الواسع، ثم يواصل خط سيره إلى الأركان المشاركة والمعارض الفنية، وقاعة السينما، وتختلف الفعاليات من يوم لآخر، فيما خُصص جناح للأطفال للاستمتاع بالعروض في الهواء الطلق.

وفي ندوة «نور الحوار»، جاءت جلسة اليوم الثالث بعنوان «الفلسفة والأدب»، وأدارها الدكتور عبدالله المطيري، وضيوفه هم الدكتور علي النهابي، والأستاذ عبدالرحمن مرشود، وشايع الوقيان، وتركز الحوار حول الفرق بين الفلسفة والفن، ومَن خدم الآخر.

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وأُقيمت في ندوة «نور السمر» حلقة بعنوان «التراث» في مسرح مفتوح بين أشجار نخيل النادي، قدمها الشاعر خالد السرحاني، وشهدت حضورًا جيدًا من الجمهور، وفي نهايتها تم توزيع ثلاثة أجهزة هاتفية للحضور بعد إجابتهم على أسئلة الندوة.

من جانبه، فقد شهد معرض الفنان السعودي أحمد السلامة للرسم بالتنقيط حضورًا مميزًا، وتسابقت عدسات الهواتف المحمولة للزوار نحو عشرات اللوحات التي تتزين بها القاعة المخصصة.

وقدمت خيمة «ثقافة السلامة»، مسابقة للزوار بعنوان «أجمل صورة»، في حين امتلأ جناح الطفل بالمشاركين الصغار في فعالية «اللعب بالترفيه»، واستمر فريق «نوته» في تقديم عروض وفواصل موسيقية .

يشار إلى أن مهرجان «نور للثقافة والفنون»، انطلق يوم الأحد الماضي 31 مارس بنادي شركة الكهرباء السعودية، ويستمر لسبعة أيام حتى يوم السبت المقبل 6 أبريل، ويضم فعاليات متنوعة، والدخول مجاني ومتاح لجميع شرائح وفئات المجتمع.