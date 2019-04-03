1471 جولة تفتيشية تغلق 118 منشأة مخالفة في عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال الأسبوع الـ43 من حملة «غذاؤكم أمانة» نحو تسعة آلاف كيلوجرام (9 أطنان) من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن الجهود التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كل أمانات المملكة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنّ الجهود المبذولة عبر حملة «غذاؤكم أمانة» جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأضاف أنّ «الأمانة» أتلفت تسعة آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى رصد نحو 998 مخالفة صحية بجانب إغلاق 118 محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1471 جولة ميدانية قام بها المراقبون.

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وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

وشملت الجولات التفتيشية العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بمتابعة ميدانية من قبل مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي.

وجدّدت «أمانة عسير» دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة «940».