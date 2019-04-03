بالصور.. إعلان مبادرة «المبدعين العرب» للتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي

انطلقت في العاصمة التونسية تونس فعاليات اللقاء التاسع لأعضاء الفهرس العربي الموحد (الثلاثاء 2 أبريل 2019) برعاية وزير الثقافة التونسي، الدكتور محمد زين العابدين، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في تونس، الدكتور محمد العلي.

وكشف الدكتور عبدالكريم الزيد، نائب المشرف على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، عن إطلاق مبادرة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باسم مبادرة «المبدعين العرب»، التي تهدف إلى التعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي العربي عبر خدمة يقدمها الفهرس العربي الموحد.

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وتتيح المبادرة للمبدعين التعريف بإنتاجهم والترويج لهم من خلال نشره بالشكل الرقمي على بوابة الفهرس، وستتمكن أكثر من خمسة آلاف مكتبة عربية، وأكثر من مليون زائر لبوابة الفهرس العربي الموحد سنويًا، من التعرُّف على المبدعين وإنتاجهم واهتماماتهم العلمية وآلية التواصل معهم.

وأكد الدكتور عبدالكريم الزيد في كلمته على أنَّ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله - ومن خلال رؤية المملكة 2030 وأهدافها الثقافية والمعرفية تقدم كل الدعم لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة وتساند مشروع الفهرس العربي الموحَّد لخدمة المكتبات والجامعات في الوطن العربي.

حضر انطلاق الفعاليات مدير المكتبة الوطنية التونسية الدكتورة رجاء بن سلامة، وأمين دار الكتاب الدكتور نزار بن سعد، والملحق الثقافي السعودي في الجمهورية التونسية الدكتور محمد التوم، ومدير مركز الفهرس العربي الموحد الدكتور صالح المسند، وأمناء المكتبات في الوطن العربي، وحضور كبير من المهتمين والمختصين من مختلف الدول العربية.