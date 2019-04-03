السعودية اليوم / وكيل وزارة التعليم للتخطيط يرأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

عقدت اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة (التعليم 2030) اليوم اجتماعا لها، وذلك في إطار تنظيم الجهود في متابعة تنفيذ الهدف الرابع.

وتم خلال الاجتماع الذي رأسه وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نياف بن رشيد الجابري، عرض أهم الاجتماعات التي تمت في إطار عمل اللجنة وما خلصت إليه من توصيات، كما تم استعراض أبرز منجزات اللجنة وتوجهاتها المستقبلية، ووسائل دعم التقدم المحرز في المؤشرات المعنية.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي نصت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة باحتساب مؤشرات الهدف الرابع، ومتابعة مؤشرات المملكة الخاصة بهذا الهدف في التقارير الدولية، وتكوين اللجان وإعداد الخطط التنفيذية لتحقيق التوجهات المستقبلية للجنة .

// انتهى //

19:27ت م

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