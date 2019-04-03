السعودية اليوم / جامعة الطائف تطلق نظاماً ذكياً لدعم اتخاذ القرار



الطائف 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

أطلق معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أمس نظام دعم اتخاذ القرار، وهو نظام ذكي (business intelligence) يؤمن أفضل التدابير المساعِدة في اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة.

وأكد معالي مدير جامعة الطائف أهمية إطلاق النظام الجديد بالنسبة لإدارة الجامعة في اتخاذ القرارات وتسيير العمل الجامعي اليومي على جميع المستويات، ابتداءً من القرارات على المستويات الدراسية وصولاً إلى مستوى الميزانية والتخطيط الإستراتيجي، بناءً على معلومات وبيانات دقيقة.

وأشار معالي الدكتور زمان إلى أن إنجاز بناء نظام لدعم اتخاذ القرار متكامل العناصر مثّل تحدياً كبيراً نجحت جامعة الطائف في اجتيازه، مشيراً إلى صعوبة إنجاز الخطوات اللازمة لذلك بشكل متكامل، التي تتطلب جمع البيانات وتنظيمها وحصر نقاط الإدخال والتحديث وغير ذلك من الخطوات والإجراءات.

كما أكد معالي مدير جامعة الطائف أن "العمل بعد هذا النظام لن يكون كما كان قبله"، بسبب توفيره كمّاً هائلاً من المعلومات والبيانات والإحصاءات عن العمل في الجامعة مع سهولة الوصول إليها، موجهاً شكره إلى المشاركين في إنجازه من منسوبي وكالة الجامعة للتخطيط وخدمة المجتمع وعمادتي التطوير الجامعي وتقنية المعلومات.

من جانبه استعرض وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي المنصوري الجهود التي بُذلت لبناء نظام دعم اتخاذ القرار خلال الفترة الماضية، مبيناً أنه جاء محصّلة للتعاون بين إدارة التخطيط الإستراتيجي والمعلومات، وعمادات تقنية المعلومات، والقبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والكليات، والإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، عادّاً إياه ثمرة للتعاون بين جميع الجهات.

بدوره أوضح عميد التطوير الجامعي بجامعة الطائف الدكتور عوض الجعيد أن نظام دعم اتخاذ القرار هو نظام ذكي للأعمال، تندرج تحته مجموعة من التطبيقات والأدوات التي تيسر الوصول للبيانات عن العمل الجامعي وتحليلها لاستخراج معلومات تهدف إلى تحسين عملية اتخاذ القرار ورفع أداء الجامعة للحد الأقصى، ويوفر تحليلات مرئية سهلة ومرنة من خلال الرسومات البيانية والجداول.

وذكر الدكتور الجعيد أن أهداف نظام دعم اتخاذ القرار تشمل تسهيل الوصول للبيانات المراد تحليلها، وتقليل زمن استرجاع البيانات، ومساعدة متخذي القرار على اتخاذ القرار السليم، ومدّ المستخدمين بهيكل بيانات محللة جاهزة للاستخدام، ومدّ المستخدمين بالبيانات في صورة توافق احتياجاتهم.

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18:46ت م

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